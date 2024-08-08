Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye liderleriyle görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye liderleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye liderleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler ve kapsamlı bir siyasi çözümün önemi üzerinde konuşuldu.

08.08.2024 19:58
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu, Suriye'de 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına ülkemizin desteği yinelendi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye liderleriyle görüştü - Son Dakika

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