Fidan ve Sybiha'dan Telefonda Gündem Değerlendirmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, görevine yeni atanan Ukraynalı Mevkidaşı Sybiha'yı tebrik etti. Görüşmede ayrıca son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. - ANKARA