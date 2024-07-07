Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy Arasında Telefon Görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. - ANKARA