Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Üsküp'teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. - ÜSKÜP