Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu'da

Valiliği ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'nu, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik , Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile kurum amirleri karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , çeşitli toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu 'ya geldi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkı Köylü, Kastamonu, Politika, Son Dakika

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