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Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz...

18.02.2022 08:36
Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz...

Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün...

Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir." - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, geri dönüşüm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz... - Son Dakika
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