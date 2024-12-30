Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Etiyopya'da yolcu taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "Etiyopya'nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.