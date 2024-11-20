Dışişleri Bakanlığı'ndan Husi Füze Saldırısına Kınama

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk firmasına ait Panama bandıralı 'Anadolu S' adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınandı.

Bakanlıktan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."