DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk firmasına ait Panama bandıralı 'Anadolu S' adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınandı.
Bakanlıktan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı'ndan Husi Füze Saldırısına Kınama - Son Dakika
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