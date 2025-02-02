Dışişleri Bakanlığı tarafından, " Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'da meydana gelen terör saldırısına kınama - Son Dakika
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