Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

06.09.2022 20:41
Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi istişarelerin 7 Eylül'de Gürcistan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi istişarelerin 7 Eylül'de Gürcistan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakanlıktan, Türkiye ve Gürcistan arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Ülkemiz ile Gürcistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia başkanlığındaki heyetler arasında 7 Eylül 2022 tarihinde Gürcistan'da yapılacaktır. İstişarelerde, stratejik ortağımız ve yakın komşumuz Gürcistan'la ikili ilişkilerimiz gözden geçirilecek; bölgesel ve uluslararası gelişmeler istişare edilecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

Gürcistan, Türkiye, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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