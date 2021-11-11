Dışişleri Bakanlığı: "Paris'te 12 Kasım tarihinde düzenlenecek Libya konulu konferansa Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal katılacaktır." - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Paris'te 12 Kasım tarihinde düzenlenecek Libya konulu konferansa Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal katılacaktır."
11.11.2021 17:07
Dışişleri Bakanlığı: "Paris'te 12 Kasım tarihinde düzenlenecek Libya konulu konferansa Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal katılacaktır.
Dışişleri Bakanlığı: "Paris'te 12 Kasım tarihinde düzenlenecek Libya konulu konferansa Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal katılacaktır." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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