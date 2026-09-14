Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının mesnetsiz açıklamalarını reddetti
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Anadolu'yu işgal ve istila çabasına dair mesnetsiz açıklamalarını reddettiğini bildirdi. Bakanlık, Lozan Barış Antlaşması'nın 59'uncu maddesi uyarınca söz konusu suçların ve tazminat ödemesinin Yunanistan tarafından kabul edildiğini hatırlattı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59'uncu maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz" denildi.
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