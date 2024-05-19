Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Pontus İddiaları Yanıtı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Pontus İddiaları Yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da düzenlenen bazı etkinlik ve yapılan açıklamalara ilişkin, Pontus iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, Pontus iddialarının Türk-Yunan ilişkilerine zarar vermeyi hedeflediği ve Yunanistan'ın sağduyulu kesimlerini zor durumda bırakmayı amaçladığı vurgulandı. Ayrıca, Yunanistan Hükümetinden sorumsuz siyasetçilere karşı net bir tutum sergilemesi istendi.

19.05.2024 23:38
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Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'da düzenlenen bazı etkinlik ve yapılan açıklamalara ilişkin, "Yunanistan'daki aşırı sağcı grupların, İstiklal Savaşımızın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 19 Mayıs 1919'dan 75 yıl sonra, 1994'te, popülist söylemlerle ortaya attığı Pontus iddiaları asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan'daki aşırı sağcı grupların, İstiklal Savaşımızın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 19 Mayıs 1919'dan 75 yıl sonra, 1994'te, popülist söylemlerle ortaya attığı Pontus iddiaları asılsızdır. 'Pontus' antik çağda kalmış bir tanımdan ibarettir. 19'uncu yüzyılın sonunda ortaya çıkan Pontusçu faaliyetler, Yunanistan'ın 'Megali Idea' planının bir uzantısıdır. Konu esasen Türk ve Rum ahalinin mübadelesi ile sonuçlanmış tarihi bir sürecin asılsız iddialara konu edilerek istismarından ibarettir. Söz konusu iddialar, Türk-Yunan ilişkilerine zarar vermeyi ve Yunanistan siyasetinin sağduyulu kesimlerini zor durumda bırakmayı hedeflemektedir" denildi.

Yunanistan ile ikili ilişkilerde son dönemde olumlu bir ivme yakalandığı da belirtilen açıklamada, "Yunanistan Hükümetinden beklentimiz, sorumsuz bazı siyasetçilerin gelecek nesillerin barış ve huzur ortamında yaşamasını engellemeye yönelik çabalarına karşı net bir tutum ortaya koymasıdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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