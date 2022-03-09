Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, Diyanet Akademisi kurulmasını içeren kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını olumlu bulduklarını söyledi.

Diyanet Akademisi'nin, yeni kadro üretme alanı yapılmaması gerektiğini belirten Oral, "AK Parti iktidarı, Diyanet İşleri Başkanlığını kadro verme ve başka kurumlara kadro transferi alanı yaptı. Diyanet Akademisi de bu anlamda şüphe uyandırıyor. Akademi, yandaşları mülakatlarla istihdam edecek ve iktidarın politikalarını dini örtünün altında yayacak bir kurum asla olmamalı." diye konuştu.

Oral, Diyanet Akademisi'nin, doğru yönetilmesi durumunda dini hayata katkı sunacağını ifade etti.

"İslam dinine karşı ön yargıların önüne geçilmesi açısından önemli"

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, milli güvenlik, polis ve hukuk akademilerinin yanı sıra benzer ihtiyacın giderilmesi için Diyanet Akademisi kurulmasının gündeme alındığını dile getirdi.

Nitelikli din görevlileri yetiştirilmesi için akademik bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu anlatan Aydın, bu konunun, İslam dininin ortaya koyduğu evrensel değerlerin halka doğru ve güvenilir kaynaklardan aktarılması, Müslüman vatandaşların samimi duygularının istismar edilmesinin önlenmesi, İslam dinine ve Müslümanlara karşı oluşan haksız düşüncelerin ve ön yargıların önüne geçilmesi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

Diyanetin yurt dışı temsilcilerinin, kendilerini günün şartlarına uygun donatmalarının yanı sıra temsil konusunda da hassasiyet göstermelerinin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, "İslamofobik tutum ve davranışların zirve yaptığı bu dönemde, özellikle yurt dışı görevinde bulunanların her türlü saldırı, taciz ve provokasyona karşı, bulundukları ortamda İslam'ı temsil noktasında büyük sorumluluk taşımaları en büyük beklentimiz. Bu beklentimizin giderilmesi konusunda büyük bir boşluğu dolduracağına bu Akademi üzerinden inancımız tam." değerlendirmesini yaptı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise Diyanet Akademisi kurulmasının, Meclis'in birinci önceliği olmadığını savundu.

Diyanet Akademisi'nin, bağımsız bir yasal düzenleme ile kurulmasının daha doğru olacağını belirten Tiryaki, bu konuda çıkarılacak özel bir yasanın, Akademi'ye de kurumsal güvence sağlayacağını söyledi.

Diyanetin fetvalarını eleştiren Tiryaki, "Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, İslam adına lütfen bu fetvaları yayımlamayın. Gerçekten, bu fetvaları okuyan herkes Diyanet İşleri Başkanlığının değil, İslam'ın kadın düşmanı olduğunu düşünüyor. Korkunç fetvalar yayımlanıyor. Bu soruların hepsine yanıt vermek zorunda değilsiniz, bu sorulara verdiğiniz yanıtlarla kadın düşmanlığını ayyuka çıkarmak zorunda değilsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir şey söylemesin, sadece sussun yeter, bu ülkeye katkı sunar." ifadelerini kullandı.

"Bağımsız bir kanun çıkaralım"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "CHP olarak biz nitelikli din görevlileri yetiştirilmesini savunuyoruz." dedi.

İlk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin, fetvasında milli mücadele kahramanlarına sahip çıktığını hatırlatan Kaya, Börekçi gibi din görevlilerinin yetişmesinin, olmazsa olmazları olduğunu belirtti.

Diyanet Akademisi'nin kuruluşuna ilişkin düzenlemenin, kamuoyunun görüşü alınarak ve tüm parti temsilcileriyle ayrıntılı tartışılarak hazırlanması gerektiğini belirten Kaya, "Diyanet İşleri Başkanlığının, nitelikli din görevlileri yetiştirme diye bir niyeti varsa gelin, bunu Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un içine sıkıştırmayalım, bağımsız bir kanun çıkaralım." diye konuştu.

Kaya, Diyanet'in, tartışılan bir kurum haline geldiğini, siyasi kutuplaşmanın bir parçası olduğunu savunarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerinin sorununa çözüm üretmek zorunda. Hani din görevlilerine 3600 ek gösterge? Seçim meydanlarında söz vermedik mi? Bunun izahı yok." değerlendirmesini yaptı.

"Diyanet, vazgeçilmez kurumlardan"

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise Diyanet Akademisi'nin kurulmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının daha iyi yetiştirilen personel ile hizmet vereceğini dile getirdi.

Kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Diyanet İşleri Başkanlığı, bu devletin kurucularının da kuruluş felsefesinin de vazgeçilmez kurumlarındandır. Diyanetin hizmetlerini iyileştirecek, personelini daha liyakatli hale getirecek her türlü çalışmaya, kimden gelirse gelsin katkı vermeye hazırız." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'un yarın çalışmaması yönündeki Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, alınan karar gereğince birleşimi, 15 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.