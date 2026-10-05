Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi\'nin adını taşıyan yeni hizmet binasını açtı

Diyarbakır Barosu Tahir Elçi hizmet binası düzenlenen programla açılışı gerçekleşti.

Diyarbakır Barosunun yeni hizmet binası düzenlenen programla açıldı. Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki silahlı çatışma sırasında vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ismi verildiğini hizmet binasının açılış törenine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bölge baroları başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, binaya Tahir Elçi'nin ismi verilmesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Benim için kişisel olarak çok kıymetli bir an, kurumumuz bakımından ayrıca değerli bir an. Neden kişisel olarak kıymetli bir an? Bundan yıllar önce burada Tahir Elçi'nin cenazesinde yer alan, o tabuta omuz veren bir avukat olarak bugün onun adını yaşatan, onun adıyla bütünleşen bir hizmet binasının açılışını yapmaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kurumsal olarak neden çok kıymetli bir an? Tahir Başkan'ın ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adadığını biliyoruz ve insan hakları mücadelesinin en önde gelen neferlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Tabii ki isimlerin binalara, konferans salonlarına verilmesi kıymetli ancak daha da kıymetli olan o isimlerin verdiği mücadeleyi yaşatabilmek ve onu sürdürecek kurumsal kapasiteye sahip olabilmek. Bu binayı açarken aynı zamanda bu binadan Türkiye'nin 81 ilinde insan haklarını cesaretle savunacak avukatların yetişeceğini bilmenin huzurunu yaşıyoruz. Kurumsal anlamda hissettiğim huzur da tam da buradan gelmektedir. Ben göreve geldikten sonra değerli başkanımızla defalarca bu konuda görüşmek istiyorum. Kurumsal olarak görüşmeler gerçekleştirdik. Gerçekten ihtiyacın ne kadar acil olduğunu bize son derece net şekilde hissettirdi. Talepte bulundu, ısrarcı oldu, yer tespitleri yaptı, önerilerle geldi, çalışarak geldi ve gerçekten baromuza bir hizmet binası kazandırmanın ihtiyacını Türkiye Barolar Birliği'nin gündeminde her zaman net şekilde tuttu. Sonucunda bugün eseri hep birlikte baromuza ve Diyarbakır kentimize kazandırdık" dedi.

Konuşmaların ardından meslekte 40 ve 50'nci yılına giren avukatlara plaket verildi.