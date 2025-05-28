Diyarbakır\'da Barış İçin Önemli Toplantı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde toplanan oda, borsa ve STK'lar, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi.

DTSO binasında, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Tunceli TSO Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun'un katılımıyla geniş bir temsil grubunun imza attığı ortak açıklamayı Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil okudu.

Yeşil, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde kongresini topladığını açıklayan PKK'nın, 12 Mayıs 2025'te kongre kararları gereğince silah bıraktığını ve kendini fesih ettiğini hatırlatarak, yürütülen tüm bu görüşmelerin en önemli eşiği olan bu tarihi kararların toplumsal barışa katkı sağlayacağına olan inançla ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

Yeşil, 40 yıllık acı dolu bir sayfanın kapanmasını sağlayacak olan bu kararın alınmasında emeği geçen herkese içten teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Ülkemiz için son derece kritik bir önem arz eden bu dönemde süreci başlatan, yürüten ve destekleyen bütün siyasi partilerimizin liderlerine ve sorumlu bir tavırla barış savunusu yapan bütün toplumsal aktörlere minnettarlığımızı sunuyoruz. Türkiye'de hepimize çok büyük bedeller ödeten kanlı bir dönemde en kıymetli varlıkları olan evlatlarını kaybeden tüm anne-babaların acılarını ve kederlerini yürekten paylaşıyor, memleketimizin her karış toprağında huzuru ve kardeşliği tesis etmeyi, onlara karşı yerine getirilmesi gereken en büyük vazife olarak biliyoruz. Yarım asırlık çatışmalı süreç, başta insani olmak üzere siyasi, ekonomik, sosyal ve toplumsal açılardan ülkemize çok ağır bir bedel ödetmiştir. 70 binden fazla can kaybı, on binlerce yaralı, 1 milyonu aşan iç ve dış göçler ve devasa maddi kayıplar, çatışmanın bize verdiği maddi ve manevi tahribatın ne denli ürkütücü olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

"Sürece yönelik bazı endişe ve eleştirileri demokrasinin gereği olarak görüyoruz"

"Çatışmaların bitmesi ve barışın sağlanması, ülkemizin hem sosyal huzuruna hem de ekonomik istikrarına ve büyümesine zemin hazırlar" diyen Yeşil, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Örgütün silahları bırakması ve kendini feshettiğini açıklaması, genelde bölgenin sivil toplum kuruluşlarınca ve özelde de biz iş camiası temsilcilerince büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Gerek iktidarın ve gerek muhalefet partilerinin tamamına yakınının süreci sahiplenmesini, ülkede sağduyu iklimin hakim olması anlamında oldukça önemli görüyoruz. Meclisteki siyasi partilerin tamamına yakınının süreci ilkesel olarak desteklemesi, kalıcı barışın sağlanması yolunda toplumda büyük bir umut doğurmuştur. Sürece yönelik bazı endişe ve eleştirileri demokrasinin gereği olarak görüyoruz. Ancak ideolojik bir körlükle ve kısır siyasi hesaplarla, hepimizin geleceği için büyük bir anlam ifade eden bu sürece mutlak bir karşıtlık sergileyen ve süreci manipüle eden bazı kesimlerin tutumlarını doğru bulmuyoruz. Çatışmalardan mağdur olan ailelerimizin acılarını istismar eden ve toplumdaki fay hatlarını tetiklemeyi hedefleyen tavırları, toplumsal birlikteliğimiz için tehlikeli buluyoruz. Tarihi meselelerde kaçınılmaz olan farklı görüşleri barış karşıtlığının bir zemini yapılmasını kabul etmiyoruz. Kendileri için güvenli ve demokratik bir yaşam talep edenlerin, başkalarının hayatına mal olacak çatışmalara hizmet edecek bir söyleme başvurmalarını kınıyoruz. Bu kapsamda sorumluluk sahibi herkesin sürecin ruhuna uygun bir dil ve üslup takınmalarını talep ediyoruz. Tek bir insanımızın canının yanmasına artık tahammülümüz yok. Bizler bölge iş camiasının temsilcileri olarak süreci desteklediğimizi ve ülkemizde kalıcı bir barışın inşası için üzerimize düşecek her türlü katkıyı sunacağımızı, bir kez daha, altını çizerek belirtiyoruz." - DİYARBAKIR