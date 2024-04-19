Diyarbakır'da kadın muhtar, ikinci adaylığında 25 yıllık muhtarı devirdi - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır'da kadın muhtar, ikinci adaylığında 25 yıllık muhtarı devirdi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ikinci adaylığında muhtar seçilen Çiçek Gözen, 25 yıllık muhtarı devirerek göreve başladı. Gözen, kadınları her alanda olmaya davet etti.

19.04.2024 21:29
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Diyarbakır'da kadın muhtar, ikinci adaylığında 25 yıllık muhtarı devirdi

İkinci adaylığında muhtar seçilen kadın, kadınları her alanda olmaya davet etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ikinci adaylığında muhtar seçilen Çiçek Gözen, 25 yıllık muhtarı devirerek göreve başladı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde önceki dönem muhtar adayı olan 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Çiçek Gözen, seçimi kaybetmesine rağmen pes etmeyip çalışmalarına başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar aday olan Gözen, en yakın rakibi 25 yıllık muhtarı, 1200 oy fark atarak devirdi.

2'si kadın, 6 erkek azasıyla göreve başlayan Gözen, kadın muhtar olunması mahalledeki kadınları sevindirdi.

Çiçek Gözen, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikamet ettiğini, ev hanımı olduğunu ve ticaretle uğraştığını söyledi. Geçen dönemde muhtar adayı olduğunu hatırlatan Gözen, çok güzel gittiğini, bir talihsizlik yaşanıp çok az farkla kaybettiğini ifade etti.

" Bırakmadım, pes etmedim, yoluma devam ettim, bu dönem yine aday oldum" diyen Gözen, "Çok büyük bir farkla, 1200, önceki muhtarımız Mehmet Kızıltepe 25 yıllık muhtardı, kazandık.6 erkek, tek kadın aday bendim. Doğuda kadınları biraz yadırgıyorlardı, 'kadın nasıl aday olur, nasıl muhtar olur.' İnşallah kadın muhtarlar daha da çoğalır. Sadece evde oturup yemek yapmak, temizlik yapmak olmasın. Allah'ın izniyle daha iyi yerlere varırız. Kadınlar, her alanda olsunlar. Kadınlar, her yerde, her alanda olsun. Bunu istiyoruz, bunu diliyoruz" dedi.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaklaşık 21 bin seçmen olduğunu aktaran Gözen, "Kullanılan oy sayısı 10 bin civarıydı. 3 bin 250 oy ile seçildim. Azalarım, 2 bayan, 6 da erkek. Mahallede genelde kadınların işi düşüyor. Kadın muhtar olunca, kadınlar istedikleri saatte gelip derdini, sorunlarını anlatabiliyor. Ama erkek olunca ister istemez çekindikleri de oluyor" diye konuştu.

4 gündür mesai başladığını kaydeden Gözen, "Bayanlar geliyor, yıllardır söylemediklerini söylüyor. Bugün bir bayan geldi şaşırıp kaldım. Kadının her yeri yara bere içinde. Ama gelip kimseye anlatamıyor derdini. Yardım istedi, Allah'ın izniyle elimden geleni yapacağım. Bu tür durumlarda kadının muhtar olması anlıyor" şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Sozdar Sarıca, çok memnun olduklarını, bayan muhtar olmasını çok istediklerini dile getirdi. Yaklaşık 3-4 yıldır mahalleye taşındıklarını belirten Sarıca, "Benim işim oluyor muhtarlıkta. Erkekler genelde çok fazla gelip gidemiyor. Onun için bayan olmasını istiyorduk. Özelikle ablaya verdik, oylar topladık. Bayanların işi bir tek ev işleriyle kalmasın, her yerde olsunlar" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'da kadın muhtar, ikinci adaylığında 25 yıllık muhtarı devirdi - Son Dakika

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