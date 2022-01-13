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Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı - Son Dakika

Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı

13.01.2022 21:52

Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesini kadın muhtarlar yönetiyor Ağaçgeçidi Mahalle Muhtarı Songül Doğan: " Kadınlar oturmasınlar, sadece ekmek yapmasınlar, çocuklara bakmasınlar.

Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesini kadın muhtarlar yönetiyor

Ağaçgeçidi Mahalle Muhtarı Songül Doğan:

" Kadınlar oturmasınlar, sadece ekmek yapmasınlar, çocuklara bakmasınlar. Onlarda biraz güçlü olsunlar. Onların da hakkı var. Muhtar olsun, belediye başkanı olsun her şey olsunlar"

-" Eski muhtar ve Songül Doğan'ın eşi Serhat Doğa:

-"Anlaşmadığımız bir konu yok. Evden çıktığımız zaman o benim muhtarım, bende onun birinci azasıyım. Dediğini yapmak zorundayım"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal mahalle muhtarı Songül Doğan, önceki dönemi muhtar eşinden koltuğu devir alarak mahallesini yönetiyor. Kırsalda "tek kadın" mahalle muhtarı olan Doğan, bir yandan kurumlara koşarken, diğer yandan ev işleriyle ilgileniyor.

Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Bağlar'ın mahallelerini kadın muhtarlar yönetiyor. Merkez Muradiye Mahallesini Dilek Demir yönetirken, kırsal mahallede tek kadın muhtar olan Songül Doğan, koltuğu eşinden devir olarak hizmetlerini sürdürüyor. Köy işleri, çoluk çocukla uğraşmanın yanı sıra mahallelinin sorunlarına koşan Doğan, kadınların her işte olmasını isterken, sorunlarında yine kadınlar üzerinden çözdüğünün altını çiziyor.

"Bütün sorunları kadınlar üzerinden çözüyorum"

Ağaçgeçidi Mahalle Muhtarı Songül Doğan, geçen dönem eşinin muhtar olduğunu belirtirken, talep ve istişareler sonucu bu dönem kendisinin muhtar seçildiğini söyledi. Talebi üzerine eşinin de 'kadınlara, mahalleye ve köylere değişiklik olsun' dediğini aktaran Songül muhtar, "Mahallenin sorunları bize gelince elimizden geldikçe çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlık, güzeldir ama biraz yorucu. Köyün sorunları çoktur. Kadınların da muhtar olma hakkı var. Kadınlar oturmasınlar, sadece ekmek yapmasınlar, çocuklara bakmasınlar. Onlarda biraz güçlü olsunlar. Onların da hakkı var. Muhtar olsun, belediye başkanı olsun her şey olsunlar. Benim günüm güzel geçiyor. Sabah kalkıyoruz kahvaltımızı yapıyoruz. Çocuklarımı okula gönderiyorum. Resmi bir kurumda işim varsa gidiyorum. Bütün sorunları kadınlar üzerinden çözüyorum. Erkeklere yol vermiyoruz. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bize karşı çok güzel davranıyor. Onu seviyoruz, aile dostumuzdur. Ne dersek bizim istediğimiz gibi yapıyor. Bende üstüme düşen bütün görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

"Evden çıktığımız zaman o benim muhtarım, dediğini yapmak zorundayım"

Eski muhtar ve Songül Doğan'ın eşi Serhat Doğan, değişiklik olması için bayanlara yol açtıklarını ifade etti. Vatandaşlarında görüşünü aldıktan sonra adaylıktan geri çekilip, eşini aday bıraktığın belirten Doğan, "Kendisi de muhtar seçildi. Bende şu an onun birinci azasıyım. Görevi beraber yürütüyoruz. Kurumlarımız olsun, belediye başkanımız olsun, diğer kurumlarımız olsun eşimle beraber gittiğimiz zaman geri çevrilmiyoruz. Sorunlarımızı halledip, halkımızı memnun ediyoruz. Hayat müşterektir. İkimizin de borusu ötüyor. Gerek evde, gerekse dışarı da olsun. Saygı duyuyorum, muhtarımdır. Yaklaşık 20 yıldır evliliğimiz var. Anlaşmadığımız bir konu yok. Evden çıktığımız zaman o benim muhtarım, bende onun birinci azasıyım. Dediğini yapmak zorundayım. Beraber kurumlara gidiyoruz ve onun borusu ötüyor. Kadınlarda seçme ve seçilme hakkı var. Gerek muhtar olsun, belediye başkanı olsun, vekillik olsun, cumhurbaşkanı olsun, bakanlık olsun. Onlarında hakkı var. Erkek ne hakka sahipse bayanlarda o hakka sahip olması gerekiyor" diye konuştu.

Mahalle sakini Suzan Doğan, kadınların daima ön planda olmasının çok iyi olduğunu, sorun ve sıkıntılarını iletmede ve çözümünde erkeğe daha iyi olduğunu dile getirdi.

"Kadınlar orta direktir"

Vatandaş Ali Can ise kadın muhtarlarının iyi olduğunu kaydetti. Can, "Erkeklerden daha iyidir, bize hizmet yapıyor. Ama erkekler, bize o kadar iş yapamadı. Şu an biz muhtarımızdan memnunuz. Kadınlar orta direktir. Kadınlar olmazsa erkekler ne yapacak. Avrupa da kadınlar her iş yapıyor. Daha güzel, daha makul iş yapıyor. Millete yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı
Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı
Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı

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Songül Doğan, Diyarbakır, Muhtar, Bağlar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı - Son Dakika
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