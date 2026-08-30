Diyarbakır'da Provokasyon: 4 Şahıs Gözaltında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs, emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terörsüz Türkiye sürecine yönelik provokasyonlara asla geçit verilmeyeceğini ve bu provokasyonlara yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "Güvenlik güçlerimiz, provokasyonlara asla geçit vermeyecektir. Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Milli birlik ve kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir. Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs, emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz. Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır" ifadelerine yer verdi.