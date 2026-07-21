Doğan Bekin: ABD Hürmüz Boğazı'nı Silah Olarak Kullanıyor - Son Dakika
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Doğan Bekin: ABD Hürmüz Boğazı'nı Silah Olarak Kullanıyor

21.07.2026 14:42
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Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Bekin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri politikalarını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı askeri denetim altına alarak Tahran ve Pekin üzerinde stratejik bir silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve Suriye'de etnik temizliğe gittiğini, bunun da tehlikeli bir süreci beraberinde getirdiğini belirtti.

Suriye yönetimi ve Hizbullah'ı karşı karşıya getirebilecek bir yaklaşımın İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceğini dile getiren Bekin, ABD'nin İran'la imzaladığı anlaşmaya uymayarak, NATO Liderler Zirvesi sırasında Ankara'dan İran'a yeniden saldırı emri vermesinin üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Parti'li Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin, ABD'nin İsrail çıkarlarını önceleyen İran'a yönelik saldırgan politikası karşısında ihtiyatlı bir politika izlemesi son derece önemlidir. NATO Bildirgesi'nden büyük rahatsızlık duyan Rusya ve İran ile dostane iyi komşuluk ilişkilerimizi göz önüne alarak tarafsız politikayı öncelememiz artık kaçınılmazdır."

Çin'in enerji arzının önemli bölümünün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine işaret eden Bekin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı askeri denetim altına alarak Tahran ve Pekin üzerinde stratejik bir silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.

Bekin, İran'ın kararlı tutumunun Hürmüz Boğazı ve bölgenin geleceğinde rol oynayacağını kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) törenlere katıldıklarını hatırlatan Bekin, Kıbrıs üzerinde yeni senaryoların ortaya konulmak istendiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Doğan Bekin: ABD Hürmüz Boğazı'nı Silah Olarak Kullanıyor - Son Dakika

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