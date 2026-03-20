Doğanpınar\'da Bayram Geleneği Devam Etti

20.03.2026 09:19
Doğanpınar Mahallesi'nde 72 yıldır süren bayramlaşma, bu yıl camide gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde 72 yıldır sürdürülen bayramlaşma geleneği bu yıl da devam etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde kılınan bayram namazının ardından mahalle sakinleri bir araya geldi. Her yıl bayram namazı sonrası mezarlıkta gerçekleştirilen gelenek kapsamında vatandaşlar, vefat eden yakınları için dua etti. Din görevlisi öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından toplu bayramlaşma gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri oluşturdukları uzun kuyruklarla tek tek bayramlaşarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Ancak bu yıl hava muhalefeti nedeniyle mezarlıkta yapılması gereken bayramlaşma geleneği cami içerisinde gerçekleştirildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşlar bir araya gelerek geleneği aynı manevi atmosferle sürdürdü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Steven Gerrard’dan Galatasaray hakkında skandal sözler Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

10:15
Maddeler bomba Ronaldo’nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
09:33
Ali Babacan’dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
