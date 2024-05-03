Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile İmar ve Yapım Planları Hakkında Görüştü

Politika

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile ilçenin imar ve yapım planları hakkında istişarelerde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile bir araya gelerek Doğanşehir'imizin imar ve yapım planları noktasında istişarelerde bulunduk. Bakan Yardımcımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu - MALATYA