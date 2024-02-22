Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar Bağımsız Adaylığını Duyurdu

Doğubayazıt mevcut Belediye Başkanı Yıldız Acar, Bağımsız Belediye Başkan adaylığını duyurdu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapan ve görev süresince birçok başarılı projeye imza atan Yıldız Acar, yeniden aday olduğunu duyurdu. Bağımsız Belediye Başkan Adayı Yıldız Acar, halkın ekseriyetinde gördüğü aldığı destek üzerine bağımsız olarak seçime katılma kararı aldığını söyleyerek, "Devam mı? Tamam mı? Bağımsız aday olma noktasında kararı Doğubayazıt halkına sunuyorum. Benim için esas olan halkımın kararıdır. Hizmet süresi boyunca Doğubayazıt halkının hak ettiği refah seviyeye çıkması ve huzurlu bir ortamda yaşaması için mücadele verdim. Yüzyılda yapılmayan hizmetleri kısa sürede çözüme kavuşturduk. Haliyle yüzde doksan çözdük fakat yüzde on gibi eksik olan hizmetler zamanın yetmemesi sebebiyle kaldı. Onun için bir dönem daha kalan eksikleri tamamlamak ve yepyeni projeler ile eksiksiz yaşanabilir bir şehir haline Doğubayazıt'ı getirmek için kararı halka sunuyorum. Halk tercihini ya hizmetten ya da hizmetsizlikten yana kullansın tercih Doğubayazıt halkının. Halkımın vereceği karara bağlıyım. Çünkü göreve geldiğim günden beri kendimizi ve kentimizi birlikte yöneteceğiz dedik ve birlikte yönettik. Şimdi yine karar halkımızın devam yada tamam kararına saygı duymak zorundayım. Halkımızın onayına sunuyorum ve halkımızın kararına bağlı kalacağım. Çünkü uğrunda mücadele verdiğim Doğubayazıt halkının kararı benim esasımdır. Bu halk için değil mücadele, gözümü kırpmadan ölüme giderim. Onun için şimdiye kadar nasıl hizmet noktasında halkıma danışarak istişare yaparak hizmet verdiysem şimdi yine söz halkın diyorum. Herhangi bir parti gölgesine sığınmam bağımsız olarak Doğubayazıt evladı olarak halkımın karşısına çıkmayı düşünüyorum. Aday olma noktasında mücadelem tamamıyla Doğubayazıt halkına hizmettir. Asla hiçbir bedel, değer, etnik kimlik üzerinde koltuk hesabıyla ucuz siyaset yaparak kendimi var etme düşüncesinde değilim. Tamamıyla Doğubayazıt halkına hizmet üzerinde projeleri hayata geçirip halkımın hak ettiği en güzel hizmetleri gerçekleştirmek için varım. Dua destek ve karar halkımızdan, hizmet bizden" dedi. - AĞRI
Son Dakika › Politika › Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar Bağımsız Adaylığını Duyurdu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?