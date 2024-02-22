Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar Bağımsız Adaylığını Duyurdu - Son Dakika
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Politika

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar Bağımsız Adaylığını Duyurdu

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar Bağımsız Adaylığını Duyurdu

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, yeniden aday olduğunu duyurarak bağımsız olarak seçime katılma kararı aldığını açıkladı. Acar, halkın desteğine güvendiğini ve hizmetlerini tamamlamak için aday olduğunu belirtti.

22.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:27
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Doğubayazıt mevcut Belediye Başkanı Yıldız Acar, Bağımsız Belediye Başkan adaylığını duyurdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapan ve görev süresince birçok başarılı projeye imza atan Yıldız Acar, yeniden aday olduğunu duyurdu. Bağımsız Belediye Başkan Adayı Yıldız Acar, halkın ekseriyetinde gördüğü aldığı destek üzerine bağımsız olarak seçime katılma kararı aldığını söyleyerek, "Devam mı? Tamam mı? Bağımsız aday olma noktasında kararı Doğubayazıt halkına sunuyorum. Benim için esas olan halkımın kararıdır. Hizmet süresi boyunca Doğubayazıt halkının hak ettiği refah seviyeye çıkması ve huzurlu bir ortamda yaşaması için mücadele verdim. Yüzyılda yapılmayan hizmetleri kısa sürede çözüme kavuşturduk. Haliyle yüzde doksan çözdük fakat yüzde on gibi eksik olan hizmetler zamanın yetmemesi sebebiyle kaldı. Onun için bir dönem daha kalan eksikleri tamamlamak ve yepyeni projeler ile eksiksiz yaşanabilir bir şehir haline Doğubayazıt'ı getirmek için kararı halka sunuyorum. Halk tercihini ya hizmetten ya da hizmetsizlikten yana kullansın tercih Doğubayazıt halkının. Halkımın vereceği karara bağlıyım. Çünkü göreve geldiğim günden beri kendimizi ve kentimizi birlikte yöneteceğiz dedik ve birlikte yönettik. Şimdi yine karar halkımızın devam yada tamam kararına saygı duymak zorundayım. Halkımızın onayına sunuyorum ve halkımızın kararına bağlı kalacağım. Çünkü uğrunda mücadele verdiğim Doğubayazıt halkının kararı benim esasımdır. Bu halk için değil mücadele, gözümü kırpmadan ölüme giderim. Onun için şimdiye kadar nasıl hizmet noktasında halkıma danışarak istişare yaparak hizmet verdiysem şimdi yine söz halkın diyorum. Herhangi bir parti gölgesine sığınmam bağımsız olarak Doğubayazıt evladı olarak halkımın karşısına çıkmayı düşünüyorum. Aday olma noktasında mücadelem tamamıyla Doğubayazıt halkına hizmettir. Asla hiçbir bedel, değer, etnik kimlik üzerinde koltuk hesabıyla ucuz siyaset yaparak kendimi var etme düşüncesinde değilim. Tamamıyla Doğubayazıt halkına hizmet üzerinde projeleri hayata geçirip halkımın hak ettiği en güzel hizmetleri gerçekleştirmek için varım. Dua destek ve karar halkımızdan, hizmet bizden" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar Bağımsız Adaylığını Duyurdu - Son Dakika

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