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Doğubayazıt Belediyesi'nden halk günü etkinliği - Son Dakika
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Doğubayazıt Belediyesi'nden halk günü etkinliği

Doğubayazıt Belediyesi, halk günü etkinliği düzenleyerek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinliyor. Belediye Başkanı Yıldız Acar, vatandaşların sorunlarını çözümlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğubayazıt Belediyesi\'nden halk günü etkinliği
16.12.2023 - 14:52,
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Doğubayazıt Belediyesi'nin halk günü etkinliği ile vatandaşların sorunları ve talepleri dinleniyor.

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın öncülüğüyle uygulamaya konulan halk günü ile belediye binasının kapıları her hafta vatandaşlara açılıyor. Makam odasına gelen vatandaşların sorun ve talepleri Başkan Acar tarafından tek tek dinleniliyor. Her bir vatandaşın sorunuyla birebir ilgilenen Belediye Başkanı Yıldız Acar, sorunların çözüme kovuşturulması noktasında belediyenin imkanlarını seferber ediliyor. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Bekir Yıldız, Doğubeyazıt, Son Dakika

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