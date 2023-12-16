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Doğubayazıt Belediyesi'nden halk günü etkinliği - Son Dakika
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Doğubayazıt Belediyesi'nden halk günü etkinliği

Doğubayazıt Belediyesi, halk günü etkinliği düzenleyerek vatandaşların sorunlarını dinliyor ve çözüm için çalışıyor. Belediye Başkanı Yıldız Acar, her hafta makam odasında vatandaşları ağırlayarak sorunlarıyla birebir ilgileniyor.

Doğubayazıt Belediyesi\'nden halk günü etkinliği
16.12.2023 - 23:14,
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Doğubayazıt'ta belediye makamı her hafta vatandaşların hizmetinde

AĞRI - Doğubayazıt Belediyesi'nin halk günü etkinliği ile vatandaşların sorunları ve talepleri dinleniyor.

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın öncülüğüyle uygulamaya konulan halk günü ile belediye binasının kapıları her hafta vatandaşlara açılıyor. Makam odasına gelen vatandaşların sorun ve talepleri Başkan Acar tarafından tek tek dinleniliyor. Her bir vatandaşın sorunuyla birebir ilgilenen Belediye Başkanı Yıldız Acar, sorunların çözüme kovuşturulması noktasında belediyenin imkanlarını seferber ediliyor.

Kaynak: İHA
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Bekir Yıldız, Doğubeyazıt, Son Dakika

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