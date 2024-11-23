Donald Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent\'i Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kabine üyelerini açıklamaya devam ediyor. Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i aday gösterdi.
ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini duyurdu. Açıklamada, "ABD'nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent'i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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