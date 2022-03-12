Donbass'ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı - Son Dakika
Üye Girişi

Donbass'ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı

12.03.2022 00:58
Donbass'ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından Donbass'ta Rus mevzilerine roket atışı gerçekleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından Donbass'ta Rus mevzilerine roket atışı gerçekleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar, 16'ncı gününde de devam ediyor. Rus ordusu, operasyonların ilk gününde Donbass'ta hızlı ilerlerken son günlerde bu ilerleyiş günde 2 ile 4 kilometre aralıklarına kadar düştü. Ukrayna ordusu da bu ilerlemeleri tamamen durdurmak için Rus birliklerine ani baskınlar ve roketatar sistemleriyle atışlar yapmaya başladı. Donbass'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 30. İhtisas Tugayının Grad Timi tarafından yine Rus mevzilerine BM-21 tipi roketatar sistemleriyle atışlar yapıldı. Bu atışlar sırasında Rus tarafına ağır zayiatlar verildiği aktarılırken, operasyonu gerçekleştiren tugayın görüntüleri ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı. - KİEV

YORUMLAR
500
Donbass'ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı Donbass'ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi

Ukrayna, Rusya, Roket, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Donbass'ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:57 Durumu profesyonelce halletti! Defilede ayakkabısı çıkan Aslı Bekiroğlu'ndan sempatik tavır
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:47 İstanbul kara teslim oldu! Akşam saatlerinde etkisini artırdı
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:26 Buzlanma sebebiyle 13 araç kazaya karıştı! D-100 Karayolunu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 01:06:00. #1.12#
SON DAKİKA: Donbass'ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement