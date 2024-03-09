DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Osmaniye\'de seçim irtibat merkezi açılışında konuştu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Osmaniye'de partisinin seçim irtibat merkezi açılışına katıldı.
Uysal, Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki merkezinin açılışın ardından seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.
31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldığını hatırlatan Uysal, şöyle konuştu:
"Çok partili hayata geçtiğimizde, Kurucu Genel Başkanımız Celal Bayar seçimi şöyle tarif etmiştir; 'Seçimler, milletin kendi kaderine hükmettiği günlerdir' demiştir. İşte değerli Osmaniyeliler, kendi kaderinize hükmedeceğiniz gün yakındır. 31 Mart, Osmaniye'mizin, kadınımızın, gencimizin, bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımızın kendi kaderine hükmedeceği gündür. Aksi takdirde ağlamanın, sızlamanın, şikayet etmenin bir manası yok. Şimdi işte Osmaniye'yi yeniden imar etmek mecburiyetindeyiz. Amacımız, her beldenin, ilçenin, vilayetin, büyükşehrin potansiyelini ortaya çıkaracak bir siyaseti, gelecek vizyonunu milletin önüne koymaktır."
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