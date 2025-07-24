Dr. Sadık Ahmet 30. Yılında Anıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 30. yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Öncülük ettiği haklı davada, soydaşlarımızın yanında durmaya, hak ve özgürlüklerini kararlılıkla savunmaya aynı inançla devam edeceğiz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.