DSP, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kararını açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek - Son Dakika
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DSP, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kararını açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

07.04.2023 17:47

AK Parti heyeti ile gerçekleştirilen buluşmanın ardından Demokratik Sol Parti, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. DSP lideri Önder Aksakal, seçimlere katılmayacaklarını ve AK Parti listelerinden seçime gireceklerini açıkladı.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere odaklanırken, siyasi partilerin ittifak görüşmeleri de hız kazandı. Dün Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarette bulunduğu Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne bugün de AK Parti heyeti gitti.

BİNALİ YILDIRIM: TEKLİFİMİZİ İLETTİK

Ziyarete AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gitti. Görüşme sonrası Binali Yıldırım, "Bu seçimde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük. Teklifimizi ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz" dedi. DSP lideri Aksakal, "Başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz" dedi.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIK"

DSP Başkanlık Kurulu'nun toplantısının ardından açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Aksakal, "DSP, AK Parti'nin listesinde yer alacak. Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız inşallah" dedi.

Son Dakika: DSP, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

"DSP TUTARLI BİR PARTİDİR"

DSP lideri Aksakalkı'nın açıklamaları şöyle: "İlkeli duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu vurgulayarak yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısı koymasının önemine vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürümek arzularını iletmişlerdi. DSP tutarlı bir partidir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan manzaralara karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın 2 devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye'nin kararlı duruşunda önemli bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk."

Son Dakika: DSP, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

"PARTİ PROGRAMLARIMIZ FARKLI OLSA DA HASSASİYETLERİMİZ AYNI

Binali Yıldırım ise 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle DSP'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu seçim çerçevesinde partiler programlarıyla, ittifaklarıyla milletin önüne çıktılar. Millete kendilerini ifade ediyorlar. Demokratik Sol Parti deyince rahmetli Karaoğlan'ı, Ecevit'i anmadan, rahmeti Erbakan hocamızı anmadan gerçekten olmaz. Çünkü onlar bu ülkenin egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs'ın fatihleridir. Sayın Genel Başkanın da hem Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını burada kendi Türk bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin en güzel ifadesidir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometre vatan toprağımızla, Mavi Vatan'da, Kuzey Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumak adına görüşlerimiz, parti programlarımız farklı da olsa tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkeleri çerçevesinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu Demokratik Sol Parti'yle bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz" dedi.

Son Dakika: DSP, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

KILIÇDAROĞLU İSTEDİĞİNİ ALAMAMIŞTI

Dün Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası DSP Genel Başkanı Önder Aksakal', "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki Türk milletinin hassasiyetiyle gerektiği karşılığı her zaman vermiştir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum." demişti.

YORUMLAR (4)
  • ULUBATLI HASAN : DSP seçmeni sol görüşlü seçmendir, sırf genel başkan istedi diye AKP' ye oy vereceklerini zannetmiyorum. Cevap Yaz 72 42 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Milli cephe genişliyor. Bu ülkeyi düşünenlerin olduğunu görmek sevindirici. Cevap Yaz 90 86 Yayından Kaldır
  • erdemir : adamsın sn aksakal.işde vatan sever lider yolunuz açık olsun Cevap Yaz 83 80 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika DSP, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kararını açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek - Son Dakika


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