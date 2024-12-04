DSP Başkanı Aksakal'dan Kreş Mesajı - Son Dakika
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Politika

DSP Başkanı Aksakal'dan Kreş Mesajı

DSP Başkanı Aksakal\'dan Kreş Mesajı

Aksakal, kreşlerin insan yetiştirmedeki önemine vurgu yaptı, eğitim ve güven ortamının değerini belirtti.

04.12.2024 16:51
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Her şey ekonomi, tarım, sanayi değil. İnsanın yetiştirilmesi, esasen en büyük değerin yetiştirilmesi demektir." dedi.

Mihalıççık Belediyesi tarafından Camikebir Mahallesi Selami Vardar Caddesi'nde inşa edilen "Afet İnan Kiraz Çiçekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi"nin açılış töreninde konuşan Aksakal, insan hayatında eğitimin, doğumdan yaşamın sonuna kadar devam eden süreç olduğunu söyledi.

Okul eğitiminin ilk başladığı nokta olan kreş gibi güzide kuruluşların hayata geçirilmesinin farklı bir anlam kattığını kaydeden Aksakal, "Kreşler özellikle çalışan annelerimizin küçük yaştaki çocuklarının güven içerisinde sağlıklı bir ortamda ve doğru bir eğitim politikaları içerisinde, cumhuriyete yakışır bir şekilde o değerlerle yetiştirilmesi için bir araya getirildiği, annelerinin çalışırken de aklının arkada kalmayacağı bir ortam olarak düşünülmüştür. Burada verilen eğitimler bundan sonraki yaşamımızın sonuna kadar bize mihmandarlık yapacak bilgilerle doludur. Bu konuda öncelikle öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Onların çocuklarımıza gösterecekleri ilgi ve değer, bundan sonraki yaşamlarında da onların kişiliklerinin gelişmesine, doğru insanlar olmasının temellerinin atılmasına sebep olacaktır." diye konuştu.

Kreşe gelen çocukların sadece bakım ve gözetilmeleriyle kalmadığını dile getiren Aksakal şöyle devam etti:

"Onlar burada birbirleriyle ilişkilerini, paylaşma duygusunu ve bireysel becerilerini geliştirmenin yanı sıra bireysel temizliklerine ilişkin genel kurallar ile birçok toplumsal kuralı öğrenerek toplum içerisine ilk adımlarını atıyorlar. Özgüvenleri gelişiyor. Esasen sadece çalışan insanlarımızın değil çalışmayan annelerimizin de çocuklarının bu gibi kreşlerde, bakım evlerinde gelişmeleri yönünde çalışması bizim için önemli. Her şey ekonomi, tarım, sanayi değil. İnsanın yetiştirilmesi, esasen en büyük değerin yetiştirilmesi demektir. Buna çok büyük önem veriyoruz. Bu konuda da Mihalıççık'ta önemli adımlar atıyoruz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu elimizden geldiği kadar yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz."

Kreşin adının çok isabetli belirlediğini ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Afet İnan hocamız, hakikaten Atatürk'ün manevi evladı ve Büyük bir Türkolog. Sosyal bilimci akademisyen bir büyüğümüzdü. Bizlere hep yaşamıyla ve öğretileriyle örnek olmuş kişilikti. Onun ilkokulu Mihalıççık'ta okumuş olması ve adının böyle bir kreşte konulmuş olması hakikaten çok önemli. Bu konuda da destekleriniz için ortaya koyduğunuz bu güzel karar için de sizleri tebrik ediyorum değerli başkanım."

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum da başkanlığının ikinci döneminde, parti anlayışı ve programına bağlı olarak ilçede büyük bir ihtiyacın giderilmesi için hazırlanan kreşin açılışını yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından DSP Genel Başkanı Aksakal ve beraberindekiler, kurdele kesimiyle açılışı yapılan kreşi inceledi ve öğrencilerin hazırladığı gösteriyi izledi.

Kaynak: AA

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