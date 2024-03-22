DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Alaplı ilçesini ziyaret etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ın Alaplı ilçesini ziyaret etti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen DSP Genel Başkan Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, seçim otobüsüyle halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti.
Partililerden seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Aksakal, yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini belirtti. Daha sonra buradan partililerle beraber Gümeli beldesine hareket edildi. Alaplı'nın Gümeli beldesinde partililer tarafından karşılanan Aksakal, yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini belirtti. Aksakal, "Seçim günü büyük bir zaferle Gümeli beldesinde demokratik sol belediyeciliğini hayata geçireceklerini, 31 Mart'ta Gümelili vatandaşların DSP'ye yeniden güç vereceğine inanıyorum" dedi. - ZONGULDAK
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