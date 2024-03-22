DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Alaplı ilçesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilen 591 atama ile 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edildiğini açıkladı. Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için yeni sosyal hizmet modellerini hayata geçirdiklerini ve desteklerini sürdürdüklerini belirtti.