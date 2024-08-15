DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Mesajı Yayımladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hacı Bektaş Veli\'yi Anma Mesajı Yayımladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 753'üncü yılında rahmetle anarak, onun insanlığa ışık tuttuğunu ve sevgi dolu bir dünya kurma yolunda rehberlik ettiğini belirtti.

15.08.2024 18:16
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 753'üncü yılında rahmetle andı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, Hacı Bektaş Veli'nin gönülleri aydınlattığını, insanlığa ışık tuttuğunu, sevgi ve anlayışla dolu bir dünya kurma yolunda rehberlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece bir düşünür ve alim değil, aynı zamanda hayatı boyunca İslam'ın özünü, sevgi ve hoşgörü anlayışıyla derinlemesine kavrayan Hacı Bektaş Veli, hayatı boyunca insanları birleştiren, onları ortak değerlerde buluşturan bir önder olmuştur. Ölümünün 753'üncü yıl dönümünde, derin bilgeliği ve hoşgörüsüyle insanlığa ışık olmuş, sadece dönemi değil tüm zamanlar için örnek olan Hacı Bektaş Veli'yi ve tüm erenleri saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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