Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksakal, mesajında, dünyada kesintisiz sürdürülen emperyalist paylaşım savaşlarının en acımasız boyutlarıyla Gazze'de yürütüldüğünü belirtti.
Önder Aksakal, şunları kaydetti:
"Böyle kritik bir dönemde aziz milletimizin ve İslam aleminin, geride bıraktığımız 30 günlük oruç ayı ibadetlerinin sonrasında gelen mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle ve buruk duygularla kutlarken, bayramın başta komşu İslam toplumlarında yaşanan katliamların ve soykırım saldırılarının bir an önce sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum."
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi. İsrail hükümeti bir süredir Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Dünya liderleri ise İsrail'e saldırmaması için baskı yapıyor. ABD de saldırıya karşı çıkıyor. Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler ise Mısır'da devam ediyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep il başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Törende protokol üyeleri, çocuklara oyuncak dağıttı.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ramazan Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Duman, 'Bayram dönüşünde hep beraber yoğun bir tempo ile Buca'ya hizmet vermeye devam edeceğiz' dedi.
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