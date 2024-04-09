DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksakal, mesajında dünyada kesintisiz sürdürülen emperyalist paylaşım savaşlarının en acımasız boyutlarıyla Gazze'de yürütüldüğünü belirtti ve bayramın komşu İslam toplumlarında yaşanan katliamların ve soykırım saldırılarının sona ermesine vesile olmasını temenni etti.

09.04.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, dünyada kesintisiz sürdürülen emperyalist paylaşım savaşlarının en acımasız boyutlarıyla Gazze'de yürütüldüğünü belirtti.

Önder Aksakal, şunları kaydetti:

"Böyle kritik bir dönemde aziz milletimizin ve İslam aleminin, geride bıraktığımız 30 günlük oruç ayı ibadetlerinin sonrasında gelen mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle ve buruk duygularla kutlarken, bayramın başta komşu İslam toplumlarında yaşanan katliamların ve soykırım saldırılarının bir an önce sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Gazze, Dsp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Netanyahu, Gazze'ye saldırı için tarih belirledi
    12:15 Netanyahu, Gazze'ye saldırı için tarih belirledi

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi. İsrail hükümeti bir süredir Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Dünya liderleri ise İsrail'e saldırmaması için baskı yapıyor. ABD de saldırıya karşı çıkıyor. Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler ise Mısır'da devam ediyor.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı
    11:53 AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı

    AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep il başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Törende protokol üyeleri, çocuklara oyuncak dağıttı.

  • Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Mesai Arkadaşlarıyla Bayramlaştı
    11:53 Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Mesai Arkadaşlarıyla Bayramlaştı

    Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ramazan Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Duman, 'Bayram dönüşünde hep beraber yoğun bir tempo ile Buca'ya hizmet vermeye devam edeceğiz' dedi.


11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:16:59. #1.12#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement