Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Ulutaş Mahallesi'ne Önemli Projeler - Son Dakika
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Politika

Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Ulutaş Mahallesi'ne Önemli Projeler

Dulkadiroğlu Belediyesi\'nden Ulutaş Mahallesi\'ne Önemli Projeler

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Ulutaş Mahallesi'nde halkla bir araya gelerek, mahalledeki yaşam kalitesini artırmak için gerçekleştirilecek projeleri ve vatandaşların taleplerini dinledi. Altyapı çalışmaları ve sosyal projelere öncelik verileceği vurgulandı.

05.10.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Amacımız, mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmak ve her bir vatandaşımızın huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamaktır. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Başkan Akpınar, Ulutaş Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, mahalledeki sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Başkan Akpınar, mahalle halkının taleplerini yerinde dinleyerek, özellikle altyapı eksiklikleri, yol bakım ve onarım çalışmaları ile çevre düzenlemeleri gibi konuların öncelikli olarak ele alınacağını belirtti. Toplantıda ayrıca, sosyal alanların geliştirilmesi ve çocuklar ile gençlere yönelik projeler üzerinde duruldu.

Vatandaşların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin her zaman halkın yanında olduğunu ve sorunların çözümü için gerekli adımların hızla atılacağını vurguladı.

Mahallede yapılacak olan altyapı çalışmaları ve sosyal projelerin kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Akpınar, "Amacımız, mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmak ve her bir vatandaşımızın huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamaktır. Sizlerin talepleri doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Ulutaş Mahallesi'nde yapılan toplantıya yoğun katılım gösteren mahalle sakinleri, Başkan Akpınar'a taleplerini ileterek, sorunların çözümü noktasında belediyeye güvenlerini dile getirdiler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Ulutaş Mahallesi'ne Önemli Projeler - Son Dakika

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