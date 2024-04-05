Dulkadiroğlu Belediyesinde Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Gümüşhane'de Güvenlik İstatistikleri Açıklandı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, mart ayına ait güvenlik istatistiklerini paylaştı. Vali Tanrısever, terör örgütlerine yönelik operasyonlarla örgütlerin Gümüşhane'de yeniden yapılanmalarına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının artarak devam ettiğini ve gençlerin hayatından uzak tutulması için olağanüstü gayret gösterildiğini ifade etti. Mart ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildiği bilgisi verildi. Vali Tanrısever, vatandaşların huzur ve güven içinde olmasının amaçları olduğunu vurgulayarak, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. Ayrıca trafik kazalarının azaltılması için eğitim, denetim ve kontrol faaliyetlerinin artırıldığı ancak yine de trafik kazalarında artış yaşandığı bilgisi paylaşıldı.