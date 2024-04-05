Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi.
Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Akpınar, mazbatasını aldıktan sonra Dulkadiroğlu Kamu Külliye binasına geçti.
Devir teslim töreni sonrası açıklama yapan Başkan Akpınar, "Sizlere söz verdiğimiz üzere kapımıza, 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazısını astık. İnşallah bunu gönlümüz ile yapacağız. İşçilerimizin bayram öncesi maaşını vermekte bizlere nasip oldu. Bu zafer bizim zaferimiz değil milletimizin zaferidir. Biz milletimizin emrinde olacağız başkalarının emrinde değil" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, mart ayına ait güvenlik istatistiklerini paylaştı. Vali Tanrısever, terör örgütlerine yönelik operasyonlarla örgütlerin Gümüşhane'de yeniden yapılanmalarına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının artarak devam ettiğini ve gençlerin hayatından uzak tutulması için olağanüstü gayret gösterildiğini ifade etti. Mart ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildiği bilgisi verildi. Vali Tanrısever, vatandaşların huzur ve güven içinde olmasının amaçları olduğunu vurgulayarak, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. Ayrıca trafik kazalarının azaltılması için eğitim, denetim ve kontrol faaliyetlerinin artırıldığı ancak yine de trafik kazalarında artış yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
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