Dulkadiroğlu Belediyesinde Devir Teslim Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Dulkadiroğlu Belediyesinde Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Dulkadiroğlu Belediyesinde Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Akpınar, devir teslim töreni sonrası açıklama yaptı.

05.04.2024 16:27  Güncelleme: 16:31
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi.

Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Akpınar, mazbatasını aldıktan sonra Dulkadiroğlu Kamu Külliye binasına geçti.

Devir teslim töreni sonrası açıklama yapan Başkan Akpınar, "Sizlere söz verdiğimiz üzere kapımıza, 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazısını astık. İnşallah bunu gönlümüz ile yapacağız. İşçilerimizin bayram öncesi maaşını vermekte bizlere nasip oldu. Bu zafer bizim zaferimiz değil milletimizin zaferidir. Biz milletimizin emrinde olacağız başkalarının emrinde değil" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dulkadiroğlu Belediyesinde Devir Teslim Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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