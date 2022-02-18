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Dünya siyasetine Antalya Diplomasi Forumu damga vuracak - Son Dakika

Dünya siyasetine Antalya Diplomasi Forumu damga vuracak

18.02.2022 13:24
Dünya siyasetine Antalya Diplomasi Forumu damga vuracak

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı katılacak.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı katılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında olduğu 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yönetici ve sekreterlerinin de katılması ön görülen forum için İsrail, Yunanistan ve Ermenistan'a da davet gönderildi.

ADF, bu yıl dünya siyasetinden birçok lideri bir araya getirecek. Siyasetçilerin yanı sıra, akademisyenler, düşünürler, kanaat önderleri, diplomatlar ve iş adamlarının bir araya geleceği forum, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele alacak ve sorunlara çözüm önerileri getirecek. Katılımcılar, "Recording Diplomacy" (Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak) başlığı altında uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konuyu ele alacak.

Bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde ziyaretçinin beklendiği ADF'de 'demokratik yönetişim', 'enerji güvenliği', 'yapay zeka Metaverse', 'ırkçılık, ayrımcılıkla mücadele', Afrika'nın kalkınması, 'Asya pasifik bölgesi', 'dezenformasyonla mücadele', 'düzensiz göç', 'terörle mücadele', 'kadınları güçlendirme', 'iklim değişikliği', 'Avrupa güvenliğini yeniden gözden geçirmek' gibi konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca 3 veya 4 liderler oturumu, 27 panel, 4 yuvarlak masa toplantısı ve 2 ADF gençlik etkinliği yapılacak.

15 devlet lideri, 67 bakan katılacak

ADF'ye bu yıl 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 liderin yanı sıra 67 bakan, 6 bakan yardımcısı, 2 meclis başkanı, 5 eski devlet hükümet başkanı, 6 eski dışişleri bakanı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında olduğu 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yönetici ve sekreterlerinin de katılması bekleniyor. İsrail, Yunanistan, Ermenistan'a da davet gönderildiği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de akademisyenlerin foruma davet edildiği kaydedildi. Ayrıca foruma Afganistan'dan da katılımın olabileceği belirtildi. - ANKARA

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Antalya Diplomasi Forumu, Jens Stoltenberg, Ermenistan, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dünya siyasetine Antalya Diplomasi Forumu damga vuracak - Son Dakika


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