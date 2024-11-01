Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, SGK Borçlarına Çözüm Önerisi Sunuyor

Politika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yerel yönetimlerin vergi ve SGK borçlarına kesin ve kalıcı bir çözüm önerisi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu.

Düzce belediye Başkanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, yerel yönetimlerin vergi ve SGK borçlarına kesin ve kalıcı çözümle ilgili projesini sundu. TBMM'de komisyonda görüşmeleri süren 2025 bütçe kanunu tasarısına ilave edilebilecek 2 maddeyi Bakan Işıkhan'a sunan Özlü'nün ziyaretinden ve teklifinden dolayı Bakan Işıkhan teşekkürlerini iletti. - DÜZCE