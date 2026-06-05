Düzce\'de Öğretmen Akademileri Projesi Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Düzce'de "Öğretmen Akademileri Projesi"nin tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Yelkenci, öğretmen akademilerinin, öğretmenlerin gelişimi için hayata geçirildiğini söyledi.

Öğretmenlerden farklı alanlara yönelerek yeni deneyimler elde etmelerini istediklerini belirten Yelkenci, akademi sayesinde öğretmenlerin alışık oldukları çevrenin dışına çıkmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

Akademide şehir ve kültür, edebiyat, müzik, biyografi ve düşünce gibi alanların yer aldığını anlatan Yelkenci, şunları kaydetti:

"Öğretmen Akademileri, İstanbul başta olmak üzere 50 ilimizde uygulanıyor. Akademilerimizin birinci amacı, öğretmenlerimizi rutin çevrenin dışına çıkararak onları insan ve mekanla muhatap etmek. Bir insan, çevresinin dışına nasıl çıkar? Seyahatnameleri okuyarak çıkabilir. Şehirlerle ilgili kataloglara bakarak çıkabilir. Belgeseller izleyerek çıkabilir. Bunların hepsi etkili ve faydası vardır ama bu rutinin dışına çıkma işini yaşayan, hazine denilen insanla temas ederek veya ruhu olan mekanlarla bu işi gerçekleştirerek yaparsa bu yolculuğu içine doğru yapar. Bu yolculuğu içimize doğru yaptığımız zaman o, sınırsız bir alan oluyor. İşte o zaman rutinin dışına çıkıp zengin bir dünyayı keşfetmeye başlarız."

Öğretmen akademilerinin gönüllülük esasına dayanan bir proje olduğunu anlatan Yelkenci, "Yani öğretmen akademileri, resmi bir program değildir. Kurumsal yapımız Milli Eğitim Akademisi, sivil organizasyonumuz ise öğretmen akademisidir." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülçen Özer, Yelkenci'ye katılımlarından dolayı tablo hediye etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisinin sunulduğu programa Vali Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Özer'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.