E-ticaret düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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E-ticaret düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi

01.07.2022 16:54
E-ticaret düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'dan geçen 13 maddelik yasa teklifi ile elektronik ticarette (e-ticaret) tekelleşmenin önüne geçilmesi amacıyla tüm elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yükümlülükler getirildi. Kanun teklifi, rekabeti bozucu veya sınırlayıcı faaliyetleri engelleme, e-ticarette çok oyunculu bir yapının tesisi, fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinin önlenmesine dönük düzenlemeler içeriyor. Buna göre; e-ticarette meydana gelen haksız ticari uygulamalar engellenecek. Hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısaltılacak. Herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınması önlenecek. Hizmet sağlayıcıların, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi engellenecek.

HİZMET SAĞLAYICILAR LİSANSLANDIRILACAKNet işlem hacmi 10 milyar TL üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülükler kapsamında; elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları lisanslandırılacak. Hizmet sağlayıcıların elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. Satıcılar, kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek. Birden fazla e-ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunulmayacak. Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan denetim raporu, Ticaret Bakanlığı'na sunulacak.RAKİPLERİ DIŞLAYICI REKLAM VE İNDİRİM FAALİYETLERİ ENGELLENECEKNet işlem hacmi 30 milyar TL ve işlem sayısı 100 binin üzerindeki e-ticaret hizmet sağlayıcılarıyla ilgili, hizmet sağlayıcıların pazar yerlerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunması önlenecek. Hizmet sağlayıcının, satıcıların alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunulmasını ya da reklam yapılmasını kısıtlaması engellenecek. Herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlamasının önüne geçilecek.

Net işlem hacmi 60 milyar TL ve işlem sayısı 100 binin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ise pazar yerlerinde gerçekleştirdikleri cüzdan benzeri elektronik para faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar getirilecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetleri kısıtlanacak. Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlanması engellenecek.


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E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi E-ticarete yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1) E-ticarete yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika E-ticaret düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

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