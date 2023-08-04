ECOWAS, Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek için askeri müdahale planını hazırladı - Son Dakika
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ECOWAS, Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek için askeri müdahale planını hazırladı

04.08.2023 22:06

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak askeri müdahale planının hazır olduğunu duyurdu. ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında, Nijer'e olası bir askeri operasyon planının tamamlandığı belirtildi. ECOWAS liderlerinin karar vereceği müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağı açıklanmayacak. ECOWAS, askeri cuntaya verdiği sürenin dolmasının ardından her seçeneği değerlendireceğini duyurmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak askeri müdahale planının hazır olduğunu duyurdu.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda genelkurmay başkanlarının, Nijer'e olası bir askeri operasyon planını tamamladığını belirtti.

Musah, askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği ve tüm unsurların üzerinde çalışıldığının altını çizerek, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.

Cuntaya verilen süre daralıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Kaynak: AA
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Batı Afrika, Nijerya, Nijer, Politika, Son Dakika

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