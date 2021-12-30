Üye Girişi
Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor - Son Dakika

Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor

30.12.2021 11:24
Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun' un önem verdiği Edincik Mahallesine kapalı pazar yeri yapılması projesinin çalışmalarına başlandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun' un önem verdiği Edincik Mahallesine kapalı pazar yeri yapılması projesinin çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un önem verdiği projelerden; "Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı" için çalışmalar başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur'un ve ilgili müdürlüklerin katıldığı proje koordinasyon toplantısı bugün gerçekleşti. Görev dağılımının yapıldığı koordinasyon toplantısında çalışma planı ve proje detayları da görüşüldü. Edincik eski belediye hizmet binasının hemen arkasındaki alana yapılacak kapalı pazar yeri, iki katlı olarak planlanıyor. İlk katında pazar alanı, üst katında ise oturma gurupları ve sosyal alanlar olacak şekilde tasarlanan projede; 80 adet satış tezgah alanı, tuvalet, mescit, bebek emzirme odası ve zabıta noktası da yer alıyor. Projede Edincik'in en önemli geçim kaynaklarından olan zeytin üreticileri de unutulmadı. Ünlü Edincik zeytininin gerçek anlamda tanıtılması ve değerini bulması amacıyla, satış yerleri ve ofislerin de olacağı "Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı" bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. - BALIKESİR

Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor

YORUMLAR
500

Tolga Tosun, Ozan Onur, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor - Son Dakika


Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay kararına uyulmuyor" sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay kararına uyulmuyor" sözlerine yanıt: Atıfta..         
11:17
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:01 Otomobil fiyatları düşüşe geçti
11:01 İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
10:38 İmamoğlu için "Suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:27 Genç kızın talebi Esra Erol'u çok şaşırttı! Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:32:59. #1.11#
SON DAKİKA: Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement