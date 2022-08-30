Tören Atatürk Bulvarı 'nda devam etti. Konuşmaların ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Mehmetçiğin, tank ve askeri araçların geçişi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. - EDİRNE

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Edirne Valiliği , Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Edirne, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Edirne'de Mehmetçik ve tankların geçit töreni nefes kesti - Son Dakika

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