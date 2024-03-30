Edirne\'de sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edildi

Edirne'de İl Seçim Kurulu tarafından, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edildi.
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Edirne İl Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu başkanlarına seçim torbaları verildi. Sandık başkanları, torbaların içinde bulunan birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama karton ve sandık seçmen listelerini kontrol ederek görevlilerden teslim aldı.
Malzeme torbalarının içerisinde bulunan oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama karton, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu yer alıyor. Edirne Adliyesi'ne gelen sandık başkanlarına, imza karşılığında torbaları teslim edildi. - EDİRNE
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.
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