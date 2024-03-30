Edirne\'de sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edildi

Politika

Edirne'de İl Seçim Kurulu tarafından, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edildi.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Edirne İl Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu başkanlarına seçim torbaları verildi. Sandık başkanları, torbaların içinde bulunan birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama karton ve sandık seçmen listelerini kontrol ederek görevlilerden teslim aldı.

Malzeme torbalarının içerisinde bulunan oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama karton, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu yer alıyor. Edirne Adliyesi'ne gelen sandık başkanlarına, imza karşılığında torbaları teslim edildi. - EDİRNE