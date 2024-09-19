Ediz Martin CHP'ye Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ediz Martin CHP'ye Katıldı

Ediz Martin CHP\'ye Katıldı

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, CHP'ye katıldığını açıkladı ve mutluluğunu paylaştı.

19.09.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de, temmuz ayında İYİ Parti'den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, ilçe başkanlığında düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Martin, baba ocağına yeniden katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel'in yoluna, yoldaş olmak için buradayım" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Ediz Martin, temmuz ayında partisinden istifa etti. Martin, bugün düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Törene; CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'UZUN SÜREDEN BERİ BEKLEYEN BİR ARAYIŞTI'

CHP PM Üyesi Berker Esen, elde ettikleri başarıların 31 Mart'ta taçlandırıldığını belirterek, "Bugün genel başkanımız Özgür Özel'in önderliğindeki yaptığımız çalışmalar, iktidara giden yolu bize göstermektedir. Bugün her kesimin bir derdi var ama biz şunu söylüyoruz; her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün bizleri coşkuyla kucaklayan Uzunköprü halkına da yürekten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Uzun süreden beri bekleyen bir arayıştı. Bugün nihayete erdiriyoruz. Huzurlarınızda Ediz başkana hoş geldin diyoruz. İktidara giden yolculuğumuzda bu katılımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

'PARTİMİZE BİR GÜÇ DAHA KATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

CHP İl Başkanı Harika Taybıllı ise partiye bir güç daha katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Taybıllı, "Halkımızın daha iyi bir gelecek için ümitlerini büyütmek için bir aradayız. Hep birlikte partimize bir güç daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Partimizin kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası daha ileri taşımak için büyüyoruz. Bu yalnızca bir rozet takma töreni değil. Sayın Martin'in aramıza katılışı; mücadelenin, toplumsal dönüşümün de işaretçisi. CHP daha da büyüyecek ve güçlenecek" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUMUZUN YAŞAM KOŞULLARI İYİCE AĞIRLAŞMIŞTIR'

Taybıllı konuşmasının ardından Ediz Martin'e, CHP rozetini taktı. Martin de daha önce gençlik kolları başkanlığını da yaptığı baba ocağına yeniden katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Martin, " Türkiye'nin siyasi konjonktüründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm toplumumuzun yaşam koşulları iyice ağırlaşmıştır. Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel'in yoluna, yoldaş olmak için buradayım. Yaşasın CHP, yaşasın Mustafa Kemal'in devrimleri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ediz Martin, İYİ Parti, Uzunköprü, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ediz Martin CHP'ye Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ediz Martin CHP'ye Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement