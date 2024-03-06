Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde 2019-2024 döneminin son meclis toplantısı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında tüm meclis üyelerine, beş yıl boyunca verdikleri hizmetler için teşekkür etti.
Edremit Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Yapılan toplantı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde 2019-2024 döneminin son meclis toplantısı oldu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapılan Mart Ayı meclis toplantısında CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP ve bağımsız meclis üyeleri katıldı.
Toplantıda toplam 27 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beş yıl boyunca birlikte Edremit'e hizmet ettiklerini belirterek "2019 yılında halkımızın teveccühü geldiğimi görevimizin sonuna geldik. Birlikte zaman zaman tartışmalar yaşasak ta ilçemize hizmet etmek için mücadele ettik. Eksiklerimiz, olsa da 5 yıl boyunca Edremit'imize güzel hizmetler kazandırdık. Tüm meclis üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Farkına olmadan üzdüklerimiz, kırdıklarımız varsa haklarını helal etsinler. Bende sizlere hakkımı helal ediyorum. Yeni dönemin, Edremit'imize ve bizden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna'da aynı dileklerde bulunarak meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Toplantı sonunda Başkan Selman Hasan Arslan tarafından meclis üyelerine hizmetleri anısına teşekkür plaketi sunuldu. Başkan Arslan, meclis üyeleri ve daire müdürleri birbirleri ile vedalaşıp toplu fotoğraf çektirdi. - BALIKESİR
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