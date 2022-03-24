Edremit'te 2 meclis üyesinin savunması istenecek - Son Dakika

Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna, Edremit Belediyesi'nin CHP'li 2 meclis üyesinin savunmalarının alınması için belediyeye dilekçe verdi.

Susurluk Belediye Meclis Üyesi AK Partili İbrahim Dürmüş'ün meclis toplantılarına katılımı ile alakalı olarak meclis üyeliğinin düşürülmesi konusu Balıkesir'in siyaset gündeminden düşmezken, Bandırma Belediye Meclisi'nde de aynı gerekçelerle kararlar alınmıştı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışmalar yaşanan konuyla ilgili Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarına 3 kez üst üste mazeretsiz olarak katılmamasından dolayı savunmasının alınması için önerge verilmişti.

Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü ve Büyükşehir Belediye Meclisi Encümeni Murat Tuna, geçtiğimiz Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Edremit Belediyesi'nde CHP'li 2 meclis üyesinin savunmalarının istenmesi için belediyeye dilekçe vereceğini açıklamıştı. Murat Tuna, CHP'li Edremit Belediye Meclis Üyeleri Hasan Güçlü Sakallı ve Ayhan Halil'in 2021 yılındaki Edremit Belediye Meclis Toplantılarının yarıdan fazlasına katılmadığını söyledi.

Tuna, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Susurluk Belediyesi'nde yaşanan olay, diğer belediyelerde de uygulanmaya başlandı. Bu konu ile ilgili yanlış yaptıklarını defalarca kendilerine ilettik, fakat yanlışı bildikleri halde siyasi çıkarları için belediye meclis üyelerinin toplantılara katılımları konusunu gündemde tutuyorlar. Onlar bu çabalarından vazgeçmedikleri için bizler de öncelikle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın durumunu gündeme getirdik" dedi.

Murat Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Selman Hasan Arslan'ın 3 kez üst üste Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarına katılmaması gerekçe gösterilerek savunmasının alınması için meclise önerge verildi. Ben de, 21 Mart 2022 günü saat 11.00'de Edremit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne Edremit Belediye Meclis Üyeleri CHP'li Ayhan Halil ve Hasan Güçlü Sakallı ile ilgili dilekçe verdim. Bu 2 meclis üyemizi 2021 yılındaki meclis toplantılarının yarıdan fazlasına katılmamasından dolayı savunmalarının alınmasını talep ettim. Bu konuyu gündemde tutanlar, kendileri için nasıl bir karar alacak, göreceğiz". - BALIKESİR