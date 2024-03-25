Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: Yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya devam edeceğiz

Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay ziyaret ettiği mahallelerde, "Yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya devam edeceğiz" dedi.
Efeler ilçesini karış karış gezip vatandaşlarla buluşan Başkan Atay, mahalle sakinleri tarafından meşaleler karşılanıyor. Başkan Atay vatandaşların ihtiyaçlarına kulak vermeye, taleplerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek yeni dönemde de projelerini gerçekleştirmek için durmaksızın çalışma sözü verdi. Başkan Atay, "Sözlerimin yüzde 96'sını, iki yılı pandemi ile geçen bir dönemde gerçekleştirdim. Görevini yapan bir belediye başkanı olarak gururla halkımızın karşısına çıkıyorum. Efeler halkına güveniyorum. İnanıyorum ki Efeler, kendine en çok hizmet eden ve edecek olan adayı belediye başkanı olarak seçecektir. Vatandaşlarımızın güveni ve desteğiyle yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya devam edeceğim" dedi. - AYDIN
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte 9 bin 858 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Seçim için 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kurulacak. Vali Pehlivan, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve hava araçları, gemiler ve motorize ekiplerin de güvenlik tedbirlerine yardımcı olacağını belirtti.
Trabzon'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 1 kilogram 923 gram esrar, 2,93 gram bonzai, 5,7 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca farklı ilçelerde yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 9 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, yerel seçimlere sayılı günler kalan süreci değerlendirirken, yaşadığı heyecanı paylaştı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hacivat Mahallesi'nde vatandaşlara seslenerek, mahalleye yapılacak olan projeleri açıkladı.
Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin atandı. Girgin, görevine başlayarak Kulu'da var olan ortamı daha iyi hale getirmek için çalışacağını belirtti.
CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, "Trafiği nasıl çözeceksiniz?" diye soran bir vatandaşa "Biraz çalışmadığım yerden çıktı" yanıtını verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP'nin FETÖ, PKK ve yabancı güçlerin etkisi altında olduğunu belirtti.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle ziyaretleri sırasında tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyerek, işçilerle birlikte domates fidesi dikti. Başkan Güler, işçilerin taleplerini dinledi ve desteklerini ifade etti.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan mitinginde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u eleştirerek, projelerini taklit ettiğini söyledi. Yavaş, ayrıca Altınok'un kendi ilçesindeki destek ihtiyacı olan aileleri bilmediğini belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından tam desteklendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça'da vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı. Çerçioğlu, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, fide üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
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