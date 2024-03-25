Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: Yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya devam edeceğiz

Politika

Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay ziyaret ettiği mahallelerde, "Yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya devam edeceğiz" dedi.

Efeler ilçesini karış karış gezip vatandaşlarla buluşan Başkan Atay, mahalle sakinleri tarafından meşaleler karşılanıyor. Başkan Atay vatandaşların ihtiyaçlarına kulak vermeye, taleplerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek yeni dönemde de projelerini gerçekleştirmek için durmaksızın çalışma sözü verdi. Başkan Atay, "Sözlerimin yüzde 96'sını, iki yılı pandemi ile geçen bir dönemde gerçekleştirdim. Görevini yapan bir belediye başkanı olarak gururla halkımızın karşısına çıkıyorum. Efeler halkına güveniyorum. İnanıyorum ki Efeler, kendine en çok hizmet eden ve edecek olan adayı belediye başkanı olarak seçecektir. Vatandaşlarımızın güveni ve desteğiyle yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya devam edeceğim" dedi. - AYDIN