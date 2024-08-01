Efeler Belediye Meclisi'nde Fahrettin Bolyurt Anması - Son Dakika
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Politika

Efeler Belediye Meclisi'nde Fahrettin Bolyurt Anması

Efeler Belediye Meclisi\'nde Fahrettin Bolyurt Anması

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ağustos ayı meclis toplantısında hayatını kaybeden Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt'u anarak toplantıya başladı. Bolyurt'un oturduğu koltuğa karanfiller bırakıldı.

01.08.2024 17:53  Güncelleme: 17:55
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ağustos ayı ilk meclis toplantısını geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt'u anarak açarken, Bolyurt'un oturduğu koltuğa karanfiller bırakıldı.

Efeler Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı meclis toplantısı, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt unutulmadı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Bolyurt'u anarak toplantıya başlarken, Bolyurt'un oturduğu koltuğuna fotoğrafı ve karanfiller bırakıldı.

Duygusal anların yaşandığı toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Anıl Yetişkin; "Meclis toplantımızı nasıl açacağımı inanın bilemiyorum. Geçen hafta elim bir kayıp yaşadık. Sevgili yol arkadaşım, Aydın'ın sevilen iş insanı Fahrettin Bolyurt'u kaybettik. Çok üzgünüz. Aydın'a çok şeyler katacaktı. Kendisini çok genç yaşta kaybettik. Kendisi hem yol arkadaşımız hem de Aydın için çok değerli bir insandı. Konuşmakta zorlanıyorum. Kendisine rahmet ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Gündem maddelerine geçildiğinde ise vefat eden Fahrettin Bolyurt yerine Ulaşım ve Turizm Komisyonu'na üye seçimi yapıldı. Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerinin önergesiyle CHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Murat Özkan oy birliği ile Ulaşım ve Turizm Komisyonuna üye olarak seçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Yetişkin, 6 Ağustos Salı günü saat 16.00'da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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