Efeler Belediyesi\'nde İki Başkan Yardımcısının İstifası

Efeler Belediyesi'nde 2 başkan yardımcısının aynı anda istifası ile ilgili iddiaların doğru olduğu kaydedildi. yardımcıları Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başer'in istifa dilekçelerinin kendisine ulaştığını belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "İstifa ederken herhangi bir gerekçe göstermediler" dedi.

Yardımcıları Muttalip Özsemerci ile İbrahim Metin Başer'in öğleden sonra istifa ettiğini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Başkan yardıcılığı görevini yürüten Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başer öğleden sonra yazılı dilekçelerle istifa etti. Her ikisi de istifa dilekçelerinde herhangi bir neden göstermedi" dedi. - AYDIN